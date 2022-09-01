العراق: مقتل عدة أشخاص جراء اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة وسط استمرار الأزمة السياسية

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عناصر مسلحة من فصيل "سرايا السلام"، الجناح العسكري التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد في 30 أغسطس / آب 2022.

قتل أربعة أشخاص جراء اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب العراق اندلعت ليلة الأربعاء واستمرت حتى صباح الخميس وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون محليون رجحوا أنها دارت بين أنصار رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر والأحزاب والجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران. وأدى الجمود السياسي بين المعسكرين الشيعيين المتناحرين إلى عرقلة تشكيل حكومة عراقية منذ انتخابات تشريعية أجريت في أكتوبر/تشرين الأول.

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أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون أن اشتباكات اندلعت ليلة الأربعاء بين فصائل شيعية متناحرة وسط مدينة البصرة واستمرت إلى غاية صباح الخميس، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص.

وتعد هذه المناوشات هي الأحدث في سياق أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وسط استمرار أزمة سياسية بين أنصار رجل الدين مقتدى الصدر والأحزاب والجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران.

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وقال المسؤولون الأمنيون إن الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق مشيرين إلى أنها اندلعت بين مقاتلين من "سرايا السلام"، الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"عصائب أهل الحق"، أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وقتل 30 شخصا وأصيب حوالي 600 من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال المواجهات التي اندلعت الاثنين واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار الحكومة وبعثات دبولماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي من جهة ثانية.

ووقعت الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان رجل الدين النافذ "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية. واقتحم عدد كبير من هؤلاء مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها قصر الحكومة في المنطقة الخضراء، وتواجهوا مع العناصر الأمنية التي حاولت صدهم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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