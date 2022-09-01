مقتل فلسطينيين اثنين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أن شابين فلسطينيين قتلا في الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. في المقابل، ذكرت قوات الأمن الإسرائيلية أنها اعتقلت "ستة مطلوبين وصادرت نقودا وتم العثور على بندقية من نوع إم سكستين" خلال عمليات اقتحام واعتقالات في كافة أنحاء الضفة الغربية.

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لقي شابان فلسطينيان مصرعها إثر إطلاق الرصاص عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الشاب سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين في نابلس استشهد جراء إصابته برصاصة في الرقبة" بينما "استشهد يزن عفانة (26 عاما) جراء إصابته برصاصة في القلب، وهو من مخيم قلنديا قضاء القدس".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة أنحاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والأمن العام (شين بيت) وحرس الحدود.

وأشار إلى "قتل فلسطينين اثنين أحدهما في مدينة البيرة وآخر في مخيم بلاطة".

وأوضح الجيش أن قواته "عملت في مخيم للاجئين في بلاطة واعتقلت مطلوبا يشتبه في ضلوعه في عمليات إرهابية، وردت خلال العملية بإطلاق النار بعدما أطلق النار عليها"، مشيرا إلى أنه أُبلغ بمقتل فلسطيني.

وأضاف الجيش "في مدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله حدثت عدة مواجهات خلال العملية العسكرية تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على جنودنا الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين. وأعلن مقتل فلسطيني".

وأضاف الجيش أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت ليل الأربعاء الخميس "ستة مطلوبين وصادرت نقودا وتم العثور على بندقية من نوع إم سكستين في منطقة الخليل".

فرانس24/ أ ف ب

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