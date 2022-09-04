الأردن: انطلاق المناورات العسكرية "الأسد المتأهب" بمشاركة 27 دولة

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باشرت 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأحد في الأردن، مناورات "الأسد المتأهب" في دورتها العاشرة والتي تستمر حتى 15 سبتمبر/أيلول وتهدف إلى تطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المشاركة حسب بيان الجيش الأردني، الذي أشار إلى أن التدريبات تشمل عمليات لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الجديدة مثل أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها.

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انطلقت في الأردن الأحد مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

في السياق، أعلن الجيش الأردني في بيان بأن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر/أيلول، موضحا أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف بيان الجيش الأردني: "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع". وتابع أنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

وتجري التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

من جانبه، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي جوشوا سميث مدير العمليات "للقوة الخاصة (تاسك فورس) 51/5" في مؤتمر صحافي إن نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.

وأضاف أن "التمرين سيتضمن مهمة القاذفات البعيدة المدى والتهديدات السيبرانية من أعداء وهميين والاتصال والتنسيق بين الوكالات وتطوير مهارات مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي والكفاءات المتقدمة للأمن البحري وأمن الحدود". وأوضح أن "هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها المشترك في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي".

كما تشارك في هذه المناورات ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.

وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 أغسطس/آب لغاية الخامس من سبتمبر/أيلول 2019 قبيل انتشار جائحة فيروس كورونا بمشاركة 28 دولة. كما أجريت مناورات ثنائية أردنية أمريكية في 2018 استمرت من 15 إلى 26 أبريل/نيسان وشارك فيها 3500 جندي أمريكي.

ويعتبر الأردن حليفا أساسيا في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

فرانس24/ أ ف ب

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