"حماس" تنفذ حكم الإعدام في حق خمسة فلسطينيين اثنان منهم بتهمة "التخابر مع الاحتلال"

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نفذت حركة "حماس" الأحد حكما بالإعدام في حق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدانتهم بتهمة "التخابر مع إسرائيل". وجاء في بيان للحركة "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال". وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على حلفية جنائية". وتعد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ سنة 2017.

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ذكر بيان لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني أنها نفذت صباح الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة "التخابر مع الاحتلال"، وثلاثة مدانين بأحكام "قتل في قضايا جنائية"، مشيرة إلى أن المدانين "منحوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي" أمام محكمة محلية.

ونشرت "وزارة الداخلية والأمن الوطني" الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.

وبحسب البيان، فإن أحد المدانين بـ"التخابر" المولود في العام 1968 من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأدين بتزويد إسرائيل في العام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم ... ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ".

أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد إسرائيل.

في حين أن الثلاثة الآخرين الذين أعدموا، كانوا مدانين بجرائم قتل.

وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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