سلطنة عمان: انقطاع كلي للكهرباء في مسقط ومحافظات أخرى لأسباب مجهولة

انقطعت الكهرباء كليا الإثنين عن العاصمة العمانية مسقط ومحافظات أخرى في البلاد لأسباب لا تزال مجهولة. وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية في تغريدة على تويتر أن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا في الساعات المقبلة. فيما ذكر هيئة مطارات عمان في بيان لها "أن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل".

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غردت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية على تويتر الإثنين ذاكرة أن انقطاعا للكهرباء يؤثر على العاصمة مسقط ضمن عدة محافظات أخرى، وإنه من المتوقع عودة الكهرباء بشكل تدريجي خلال أربع ساعات.

وقالت مطارات عمان في بيان إن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل. وأضافت "يتعامل الفريق المختص في مطار مسقط الدولي حاليا مع انقطاع كلي في التيار الكهربائي تتأثر به المنطقة المجاورة للمطار". ولم تذكر الهيئة أسباب الانقطاع.

فرانس24/ رويترز

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