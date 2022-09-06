انسحاب مصر من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية اعتراضا على رئاسة حكومة دبيبة

انسحبت مصر الثلاثاء من جلسة افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش -وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد دبيبة الليبية- رئاسة الدورة الـ158 للمجلس خلفا للبنان، وقالت الخارجية المصرية إن الانسحاب جاء "تحفظا على تولي المنقوش رئاسة الدورة وهي مسؤولة في حكومة منتهية ولايتها".

إعلان اقرأ المزيد

انسحب وفد مصر الرسمي، الثلاثاء، من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد دبيبة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن "الانسحاب جاء تحفظا على تولي مسؤولة في حكومة منتهية ولايتها".

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية قد انطلق صباح الثلاثاء على المستوى الوزاري، برئاسة دولة ليبيا بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في دورته 158.

ويعقد الاجتماع برئاسة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، والتي تسلمت رئاسة الجامعة في دورتها الحالية خلفا للبنان، لأول مرة منذ 9 سنوات.

وتأتي الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا على رأس القضايا المطروحة خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

كما أنه من المقرر أيضا بحث "التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، بحسب جدول الاجتماع.

ومنذ آذار/مارس تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها في طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبة، وأخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد

وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة دبيبة في حزيران/يونيو وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان باشاغا رئيسا للوزراء في شباط/فبراير. ومع ذلك، فإن دبيبة يصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات

وكانت مصر، التي دعمت من قبل جانب المشير خليفة حفتر، رحبت بقرارات البرلمان الليبي في شباط/فبراير وعلى رأسها تولي باشاغا الحكومة، مؤكدة في بيان على أن "مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك