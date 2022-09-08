مقتل فلسطيني هاجم جنديا إسرائيليا بمطرقة في شمال الضفة الغربية

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، 2 أيلول/ سبتمبر 2022.

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل فلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد هجومه على جندي إسرائيلي بمطرقة. ومنذ سلسلة الهجمات المناهضة لإسرائيل في آذار/مارس التي قتل فيها 19 شخصا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967.

إعلان اقرأ المزيد

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا ليل الأربعاء الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن هاجم جنديا بمطرقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس "خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه. ورد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به".

وأوضح متحدث عسكري أن الفلسطيني قتل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي"، من دون ذكر تفاصيل عن هويته.

وأوضحت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الرأس.

وكان فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما قتل الأربعاء في عملية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الشاب كان من أعضائها.

ومنذ سلسلة الهجمات المناهضة لإسرائيل في آذار/مارس التي قتل فيها 19 شخصا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتتخلل هذه العمليات التي تهدف إلى توقيف مشتبه بهم صدامات مع السكان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك