ألمانيا: شولتز "يأسف" لعدم تقديم طهران "ردا إيجابيا" على المقترحات الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي

النووي الإيراني

المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، 4 سبتمبر 2022.

أسف المستشار الألماني أولاف شولتز لعدم تقديم إيران "ردا إيجابيا" بشأن مقترحات دول أوروبية لإحياء اتفاق يفرض قيودا على برنامجها النووي، وذلك وفق ما صرح في مؤتمر صحفي الإثنين. وتحدث شولتز عن موقف إيران الأخير بشأن الملف النووي بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الذي يجري زيارة إلى برلين.

إعلان اقرأ المزيد

عبر المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين عن "أسفه" لعدم تقديم إيران "ردا إيجابيا" بشأن مقترحات دول أوروبية لإحياء اتفاق يفرض قيودا على برنامجها النووي.

وصرح في مؤتمر صحفي خلال زيارة يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إلى برلين "آسف لأن إيران لم تقدم بعد ردا إيجابيا على مقترحات المنسقين الأوروبيين". مضيفا "لا يوجد سبب يمنع إيران من الموافقة على هذه المقترحات".

وأوضح "لكن ينبغي القول إن الأمر ليس كذلك ولن يحدث بالتأكيد في المستقبل القريب".

ويذكر أن ألمانيا إحدى ثلاث دول أوروبية أطراف في الاتفاقية إلى جانب فرنسا وبريطانيا.

من جهته، قال لابيد الذي يزور ألمانيا سعيا لإقناع القوى الغربية بالتراجع عن إحياء الاتفاق النووي إن "الوقت حان لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران". مضيفا "لا يمكنهم ولن يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي نتشارك فيه جميعا وهو منع إيران من حيازة سلاح نووي".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك