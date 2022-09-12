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إلى أين وصلت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية؟

02:21 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

سلّم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين الحكومة اللبنانية الأحد الإحداثيات الخاصة بملف العوامات البحرية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي السياق، قالت مراسلة فرانس24 في بيروت: "سلّم هوكستين لبنان، بحسب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب المسؤول عن هذا الملف، إحداثيات النقاط المتعلقة بالعوامات البحرية وعددها ست. سيقوم فريق تقني لبناني بدراستها والوقوف عند تعارضها مع الحقوق اللبنانية من عدمه". وأضافت جوويل مارون: "يجري الحديث داخل الأوساط اللبنانية عن وجود تعارض بين الحدود البحرية والحدود البرية. وبحسب معلومات حصرية قدمتها لنا جهات مختصة، فإن هوكستين لم يتحدث عن خطوط الحدود البرية بل هو فقط مناط له الحدود البحرية. موقف لبنان هو موحّد ولم يتغير ويطالب بكامل حقوقه نسبة للخط 23 في البحر بالإضافة إلى حقل قانا كاملا".