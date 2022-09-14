الأردن: مقتل خمسة أشخاص على الأقل إثر انهيار مبنى في عمان واستمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض

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لقي خمسة أشخاص حتفهم الثلاثاء في انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في حي اللويبدة بوسط العاصمة عمان، وفقا لما أعلنته الشرطة. وقال مسؤولون إن أحد أسباب الانهيار هو تدهور حالة البناية. وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول الأربعاء، أن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض عدد منهم على قيد الحياة.

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قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون بجروح الثلاثاء في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في حي اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، حسب ما أعلنت السلطات الأمنية الثلاثاء.

وصرح وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأربعاء، إن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض، عدد منهم على قيد الحياة في المبنى المنهار في عمان.

وقال الشبول في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء". وأضاف أن "عمليات البحث لازالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى أن "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة"، وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال الثلاثاء إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة"، فيما أكد مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان، ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين، ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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