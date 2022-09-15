لماذا قررت واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات التي تمنحها لمصر؟

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قررت واشنطن حجب 130 ملیون دولار من المساعدات العسكریة لمصر بسبب وضع حقوق الإنسان والذي دفع جماعات حقوقیة لمطالبة الولایات المتحدة بحجب كامل حصة المساعدات. ومن جهتها، قالت إدارة بایدن إن القاھرة أحرزت تقدما على بعض الأصعدة، وسمحت بتمریر بعض الأموال.

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أعلن مسؤولون أمریكیون، أن إدارة الرئیس جو بایدن قررت حجب 130 ملیون دولار المساعدات العسكریة الأجنبیة عن مصر بسبب عدم وفائھا بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنھا سمحت بتمریر بعض الأموال بسبب جزمھا أن القاھرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السیاسیة.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن وزیر الخارجیة أنتوني بلینكن قرر أن القاھرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السیاسیة والإجراءات القانونیة واجبة الاتباع عن طریق إطلاق سراح مئات المسجونین.

وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبھا عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنویا.

ووافقت إدارة الرئیس بادین، للعام الثاني على التوالي، على منح الجزء الأكبر من المعونة العسكریة السنویة المخصصة لمصر رغم تلك المخاوف التي عبر عنھا المسؤولون الأمريكیون.

وقال مسؤول كبیر في وزارة الخارجیة الأمريكیة للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه إّن "مقاربتنا ھنا تعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحقوق الأساسیة في مصر وفي الوقت نفسه الحفاظ على الالتزام والحوار الذي سعینا من أجله منذ 20 شھراً بھدف تحقیق مزید من التقدم في ھذا المجال".

مسألة حساسة

وتعد ھذه المسألة حساسیة بالغة لواشنطن، فمن جهة مصر ھي حلیف استراتیجي للولایات المتحدة یحتاج بشدة إلى ھذه المعونة، ومن جھة ثانیة فإن منظمات حقوقیة وأعضاء في الكونغرس ینتقدون كل عام الإدارة بسبب مساعدتھا بلداً متھماً بانتھاك حقوق الإنسان واحتجاز آلاف السجناء السیاسیین.

و ُیلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجیة كل عام بتحدید ما إذا كانت مصر تحرز تقدماً على صعید حقوق الإنسان أم لا، ویربط حصولھا على 300 ملیون دولار من المعونة العسكریة السنویة بمدى التق ّدم المحرز في ھذا المجال.

وقال المسؤولون الأمريكیون إن وزیر الخارجیة أنتوني بلینكن قرر ھذا العام عدم منح مصر 130 ملیون دولار من أصل الـ300 ملیون دولار، مشیرین إلى أ ن ھذاالمبلغ ستتم "إعادة برمجته".

بدوره قال السناتور الدیمقراطي كریس مورفي الذي سبق لھ وأن دعا إدارة بایدن إلى تجمید مبلغ الـ 300 ملیون دولار، إنه "إذا كنت حلیفاً للولایات المتحدة، فأنت لا تحبس الناس بسبب تصریحاتھم السیاسیة".

وتعتبر الإدارة الأمريكیة أن مصر حققت "تقدماً واضحا" في المجال القضائي، على الّرغم من أنھا تأخذ علیھا إحراز تقدم محدود للغایة في مجال حقوق الإنسان.

وتقدر بعض المنظمات غیر الحكومیة بأ ن ھناك حوالي 60 ألف سجین سیاسي في مصر.

وبلغ إجمالي قیمة المساعدات العسكریة الأمريكیة المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبیعات الأسلحة، حوالي 1.17 ملیار دولار في السنة المالیة 2021.

ومصر التي تستضیف في تشرین الثاني/قمة المناخ كوب27، ھي من بین الدول التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات العسكریة الأمريكیة منذ أصبحت اول دولة عربیة تبرم معاھدة سلام مع إسرائيل في 1979.

فرانس24/ أ ف ب

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