في ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع.. مسلح يقتحم بنكا في جنوب لبنان لاستعادة مدخراته قبل توقيفه

تطويق أمني لبنك في بيروت إثر اقتحامه من قبل مودعة لاستعادة مدخراتها. 14 سبتمبر/أيلول 2022.

كشف مصدر أمني لبناني، أن رجلا مسلحا اعتقل صباح الجمعة بعد اقتحامه بنك بيبلوس في مدينة الغازية، بجنوب البلاد. وأضاف إنه تمكن من استعادة جزء من مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. ومنذ خريف 2019، أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

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اعتقل الأمن اللبناني صباح اليوم الجمعة، رجلا مسلحا بعد اقتحامه بنكا في مدينة الغازية (جنوب البلاد) صباح الجمعة، في محاولة لاستعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، حسب ما أفاد مصدر أمني لبناني.

وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع، يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

فقد اقتحمت مودعة الأربعاء فرعا لمصرف في بيروت وتمكنت بعد رفعها مسدسا والتهديد بإضرام النيران من الحصول على جزء من وديعتها.

وقال مصدر من جمعية للدفاع عن حقوق المودعين، إن مودعة مسلحة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة في بنك لبنان والمهجر (بلوم)، وغادروا البنك بعد الحصول على 13 ألف دولار من حسابها الخاص.

كما قالت الجمعية ومصدر أمني لرويترز، إنه بعد ذلك بوقت قصير، دخل رجل مسلح أحد فروع "بنك ميد" في مدينة عاليه اللبنانية الأربعاء وحاول استعادة مدخراته العالقة.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية المودعة لديها، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

فرانس24/ رويترز

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