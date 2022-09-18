هولندا تقدم مساعدة بقيمة 7.5 مليون يورو لمنع حدوث تسرب نفطي من ناقلة متهالكة على سواحل اليمن

© أ ف ب - ماكسار/ أرشيف

ناقلة النفط "صافر" عالقة قبالة سواحل اليمن منذ سبع سنوات وعلى متنها أكثر من 1,1 مليون برميل نفط.

خصصت الحكومة الهولندية تمويلا إضافيا بقيمة 7.5 مليون يورو السبت لدعم خطة الأمم المتحدة لتجنب حدوث تسرب نفطي من ناقلة متهالكة راسية منذ سنوات قبالة ساحل اليمن. ومن المنتظر أن يساهم التمويل الهولندي في الوصول إلى المبلغ اللازم 80 مليون دولار لبدء عملية تفريغ شحنة ناقلة النفط "صافر" التي تحمل 1.1 مليون برميل، أي أربعة أمثال كمية النفط المتسرب خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز في الولايات المتحدة عام 1989.

إعلان اقرأ المزيد

في خطوة لدعم خطة أممية لتجنب حدوث تسرب نفطي من ناقلة متهالكة راسية منذ سنوات قبالة ساحل اليمن، قدمت الحكومة الهولندية السبت تمويلا إضافيا بقيمة 7.5 مليون يورو (7.51 مليون دولار).

وتقطعت السبل بالناقلة "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى النفطي دون صيانة منذ عام 2015 عندما تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن لقتال جماعة الحوثي التي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وقالت ليشه سخرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية على تويتر بعد زيارة إلى عدن في جنوب اليمن أمس الجمعة "خلال زيارتي لليمن، أعلنت عن 7.5 مليون يورو إضافية نيابة عن هولندا لإنقاذ ناقلة النفط صافر" مضيفة "بهذا الإسهام، وصلنا الآن إلى القيمة المطلوبة لبدء العملية ويمكننا تجنب حدوث كارثة كبرى".

In Yemen, I announced an additional €7.5 million on behalf of the Netherlands for the dismantling of the #FSOSAFER oil tanker. With this contribution, we have now reached the amount needed to start the salvage operation and we can prevent a severe disaster from happening. 1/2 pic.twitter.com/e4CfhAEXnI — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) September 17, 2022

ومن المنتظر أن تسد الأموال الهولندية فجوة التمويل اللازم والبالغ 80 مليون دولار، وذلك لبدء عملية تفريغ شحنة ناقلة النفط "صافر" التي تحمل 1.1 مليون برميل، أي أربعة أمثال كمية النفط المتسرب خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز في الولايات المتحدة عام 1989.

وتقضي خطة الأمم المتحدة بنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة ثم ترتيب تخزين بديل طويل الأجل. وتحتاج العملية بأكملها 144 مليون دولار.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك