إيران: خامنئي يلقي ثاني خطاب خلال أقل من أسبوع وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية

خاطب المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء مواطني الجمهورية الإسلامية للمرة الثانية في ظرف أسبوع، وبدا في صحة جيدة بعد تداول أنباء عن إشراف فريق طبي على متابعة صحته وعن إصابته بـ"وعكة شديدة". ونفى مصدران مقربان من خامنئي الجمعة تدهور حالته الصحية. ولم يظهرالزعيم الإيراني علنا منذ أن التقى أتباعه بطهران في 3 سبتمبر/أيلول ما أنعش الشائعات بأنه مريض.

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وجه المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء خطابا متلفزا هو الثاني له في أقل من أسبوع وبدا بصحة جيدة بعد تداول أنباء عن متابعة فريق من الأطباء لحالته الصحية.

وكانت نيويورك تايمز قد أوردت الجمعة أن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات والفعاليات العامة بعد تعرضه لوعكة صحية. وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على وضعه الصحي، إن الزعيم الإيراني ألغى كافة الاجتماعات والمظاهر العامة قبل أسبوع بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مضيفة أنه طريح الفراش ويخضع لمراقبة الأطباء.

والسبت، استقبل خامنئي مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين. وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي (83 عاما) واقفا وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين الذين افترشوا الأرض عن أهمية "ذكرى الأربعين"، المراسم التي تقام في نهاية 40 يوما من الحداد على الإمام الحسين حفيد نبي الإسلام محمد.

ونفى مصدران مقربان من خامنئي الجمعة تدهور حالته الصحية، ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي. ولم يظهر المرشد الأعلى علنا منذ أن التقى بأتباعه في طهران في 3 سبتمبر/أيلول، ما أنعش الشائعات على منصات التواصل بأنه مريض.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن مساعدا لخامنئي قدّم العزاء لأسرة امرأة أثارت وفاتها بعد احتجازها في مركز للشرطة احتجاجات استمرت أياما، وأنه وعد بأن السلطات لن تتجاهل حقوقهم. ويبدو أن هدف الزيارة نزع فتيل التوتر.

فرانس24/ رويترز

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