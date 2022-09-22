السعودية ترسل أول امرأة عربية إلى الفضاء عام 2023 في مهمة تنظمها أكسيوم سبيس

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قالت شركة أكسيوم سبيس إنها بصدد تحضير بعثة سعودية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل. وستنطلق البعثة على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس، تضم امرأة ستكون أول رائدة فضاء عربية.

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أول رائدة فضاء عربية ستكون سعودية، هذا ما أفادت به شركة أكسيوم سبيس التي تقوم بترتيب رحلة لبعثة سعودية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل.

ولم تعلن شركة أكسيوم ولا الحكومة السعودية عن اسم رائدة الفضاء التي ستكون ضمن فريق البعثة والتي ستكون بصحبة سعودي آخر وأمريكيين اثنين في إطار ثاني بعثة خاصة لأكسيوم في اتجاه محطة الفضاء الدولية والمقررة في أوائل العام المقبل.

من جهته أفاد مسؤول أمريكي مطلع حول مجريات تلك البعثة إن الركاب لم يتلقوا بعد موافقة من لجنة ترأسها ناسا وتتألف من الشركاء في محطة الفضاء الدولية.

ومن غير العادة أن يتم الإعلان عن هوية رواد الفضاء إلى غاية تقديم تلك اللجنة موافقتها عليهم.

وكانت رويترز أوردت خبر الاتفاق بين أكسيوم والسعودية الأربعاء ومن المقرر أن تنطلق البعثة أوائل العام المقبل 2023 بموجب اتفاق تم توقيعه هذا العام.

فرانس24/ رويترز

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