وفاة 34 مهاجرا غرقا بالقرب من الشواطئ السورية

© أ ف ب /أرشيف

قالت وزارة الصحة السورية الخميس إنها عثرت على 34 جثة لمهاجرين غرق مركبهم بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية شمال غرب البلاد. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين بعدما تم نقل 20 ناجيا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إعلان اقرأ المزيد

أوضحت السلطات السورية في بيان الخميس "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب إلى 34 شخصا والذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس هم 20 شخصا".

وأكد البيان إن معظم الضحايا يتلقون مساعدة للتنفس عبر تزويدهم بالأكسيجين وتم نقل بعضهم إلى العناية المركزة، وجميع المعالجين في حالة استنفار في المنطقة.

من جهته قال التلفزيون السوري إن المركب كان يستقله ما لا يقل عن 150 شخصا قبل حادث الغرق.

وكان نقل في وقت سابق المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان لوزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات مختلفة.

وأفاد البيان إن فرق الإنقاذ لازالت تبحث وتحاول العثور على ناجين آخرين بالقرب من طرطوس.

ويتضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً من جراء تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وغالباً ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

هذا وقد بدأ هذا النوع من الهجرة مع لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا القيام بهذه الرحلات الخطيرة بحثاً عن حياة جديدة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه بعيداً عن بلدهم الغارق في الأزمات.

وكان أعلن جهاز خفر السواحل التركي في 13 أيلول/سبتمبر، مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه فيما جرى إنقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس شمال لبنان.

وغالبا ما تعلن السلطات اللبنانية إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر. ففي نيسان/أبريل الماضي، أسفر غرق مركب يقلّ مهاجرين بالقرب من طرابلس (شمال) عن مصرع ستة منهم الأمر الذي أثار استياء شديدا في بلد يعاني عديد الأزمات.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك