أكثر من سبعين قتيلا في غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية بعد الإبحار من لبنان

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تم العثور على عشرات الجثث، الخميس والجمعة، لمهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية شمال غرب سوريا، حسبما ذكرت مصادر سورية ولبنانبة. وتفيد آخر حصيلة بمقتل 73 شخصا على الأقل في هذه الكارثة.

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أكدت مصادر سورية ولبنانية الجمعة أن حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية ارتفعت إلى 73 قتيلا.

وهي أعلى حصيلة منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان الغارق في الأزمات.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في بيان: "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصا، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصا".

فرانس24/أ ف ب

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