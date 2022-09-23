إيران: مظاهرات حاشدة لأنصار السلطة دعما للحجاب

الاحتجاجات في إيران

مظاهرة حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران دعما للحجاب، 23 أيلول/ سبتمبر 2022.

تظاهر آلاف الإيرانيين الداعمين للسلطات الجمعة في مسيرات حاشدة مساندة للحجاب في خضم احتجاجات دامية تنديدا بوفاة الشابة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق بسبب "لباسها غير المحتشم". وأشاد المتظاهرون في وسط طهران الذين انطلقوا في مسيرتهم بعد صلاة الجمعة بالقوى الأمنية معتبرين أنها "مستهدفة" من المتظاهرين.

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بدعوة رسمية من السلطات، خرجت مظاهرات حاشدة الجمعة في مناطق إيرانية عدة دعما للحجاب في خطوة تأتي ردا على احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق.

ودعا المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية، الذي يتولى تنظيم المظاهرات الرسمية في إيران إلى هذه المسيرات.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي صورا من طهران وتبريز وقم وحمدان وأصفهان والأهواز وغيرها بدت فيها أعداد ضخمة من المتظاهرين تسير في الشوارع، وقد حمل كثيرون منهم أعلاما إيرانية وصور مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وشوهد في بعض المسيرات رجال يتقدمون إلى جانب بعضهم، بينما النساء اللواتي ارتدين التشادور بمعظمهن يسرن مع بعضهن.

إشادة بالأمن

وأشاد المتظاهرون في وسط طهران الذين انطلقوا في مسيرتهم بعد صلاة الجمعة بالقوى الأمنية معتبرين أنها "مستهدفة" من المتظاهرين.

وقال الإمام سيد أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في مسجد جامعة طهران: "أطلب بحزم من السلطة القضائية التحرك بسرعة ضد المشاغبين الذين يعنفون الناس ويضرمون النار في الممتلكات العامة ويحرقون القرآن". مضيفا: "عاقبوا هؤلاء المجرمين بسلاح القانون".

ورفع المتظاهرون لافتات شكروا فيها قوات الأمن "العمود الفقري للبلاد"، وحملوا على النساء اللواتي أحرقن حجابهن خلال مظاهرات احتجاجية في الأيام الماضية. وهتفوا "الدعوة إلى إلغاء الحجاب تنفيذ لسياسة الأمريكيين".

وبدأت المظاهرات بعد إعلان السلطات في 16 أيلول/سبتمبر وفاة أميني (22 عاما) المنحدرة من محافظة كردستان (شمال غرب) في ظروف لم تتضح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مواقع التواصل الاجتماعي نساء في التجمعات يخلعن الحجاب، وألقت بعضهن حجابهن في النار.

وتخللت المظاهرات مواجهات مع قوى الأمن. وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن 17 قتيلا بينهم عناصر أمن قتلوا في المواجهات، بينما ذكرت منظمة غير حكومية أن العدد هو 36.

فرانس24/ أ ف ب

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