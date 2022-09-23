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وزير الأشغال اللبناني لفرانس24: الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية

04:18 وزيرة الأشغال اللبناني يتحدث لفرانس24 عن حادث غرق مركب للمهاجرين بطرطوس. © فرانس 24

في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان الغارق في أزماته، لاقى 77 شخصا على الأقل مصرعهم في كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية.، فيما يتلقى 20 ناج العلاج في مستشفى طرطوس. من جهته، قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية في تصريح لفرانس24 إن سلطات بلاده على تواصل مع الجانب السوري للتعرف على هوية الضحايا، مؤكدا أن تدهور سعر صرف العملة اللبنانية والأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تفاقم الظاهرة في لبنان.