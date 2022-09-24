الاحتجاجات في إيران: رئيسي يتوعد المتظاهرين بالحزم والشرطة تعلن اعتقال المئات

الاحتجاجات في إيران

متظاهرون إيرانيون في العاصمة الإيرانية طهران تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني، 23 أيلول/ سبتمبر 2022

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت، بالتعامل بحزم مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، فيما أعلنت الشرطة اعتقال المئات من المحتجين. وفرضت السلطات قيودا صارمة على استخدام الانترنت، في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي.

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بينما تتواصل المظاهرات والاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد، صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت، إنه يتعين التعامل بحزم مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا أيمين أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله، إن على إيران "التعامل بحزم مع أولئك الذين يعتدون على أمن البلاد وسلامتها".

جاءت تصريحاته خلال مكالمة هاتفية قدم فيها التعازي لأسرة أحد المتطوعين في قوات "الباسيج"، والذي قُتل في أثناء مشاركته في حملة قمع للاضطرابات في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس "شدد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج والإخلال بالنظام العام والأمن، ووصف الأحداث بأنها أعمال شغب".

مئات المعتقلين

ميدانيا، اعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 700 شخص في محافظة واحدة خلال أكثر من أسبوع من الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت تحتجزها الشرطة.

وأعلن الجنرال عزيز الله مالكي، قائد شرطة محافظة كيلان "اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة".

يأتي ذلك بعد سقوط 35 قتيلا في المظاهرات المستمرة منذ أسبوع، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم أقاليم البلاد البالغ عددها 31.

وخرجت مسيرات مضادة نظمتها السلطة في عدة مدن لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووعد الجيش بمواجهة "الأعداء" الذين يقفون وراء الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في شمال غرب إيران قبل أسبوع خلال جنازة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما، توفيت بعد أن دخلت في غيبوبة إثر احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" التي تفرض ارتداء الحجاب على النساء.

وأثارت وفاة مهسا الغضب من جديد بشأن قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية في إيران والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة والاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات.

واعتقلت قوات الأمن نشطاء وصحافيين من بينهم نيلوفر حميدي من صحيفة شرق الإصلاحية الذي كتب عن وفاة أميني.

من ناحية أخرى قال مركز "هنكاو" لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو، إن المتظاهرين "سيطروا" على أجزاء من مدينة أشنويه بمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران.

وأظهرت مشاهد مصورة متظاهرين يسيرون رافعين أيديهم بشارة النصر، لكن "هنكاو" قال إن الأمر قد يكون "موقتا"، وعبر عن مخاوف إزاء حملة قمع جديدة.

مزيد من القمع بعد حجب الإنترنت

وحذرت منظمة العفو الدولية في ساعة متأخرة الجمعة، من "خطر إراقة مزيد من الدماء وسط حجب متعمد للإنترنت".

وقالت منظمة العفو إن أدلة جمعتها من 20 مدينة في أنحاء إيران "تكشف عن نمط مروّع من قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق طلقات الخردق بشكل غير قانوني ومتكرر مباشرة على المحتجين".

واستنكرت المنظمة كذلك إطلاق "وابل الرصاص.. على المحتجين". وأضافت في بيانها أن قوات الأمن قتلت 19 شخصا على الأقل ليل الأربعاء فقط، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.

وفرضت إيران قيودا صارمة على استخدام الانترنت في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع المظاهرات إلى العالم الخارجي.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن من شأن التدابير الجديدة أن "تساعد في التصدي لجهود الحكومة الإيرانية ورقابتها على مواطنيها".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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