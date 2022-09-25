لبنان: البنوك تفتح أبوابها مجددا بعد نحو أسبوع من إغلاقها لدواعي أمنية

فرع بنك لبنان والمهجر في طريق الجديدة، بيروت، لبنان في 16 سبتمبر/أيلول 2022.

في بيان صدر الأحد عن جمعية مصارف لبنان، قررت البنوك التوقف عن الغلق المؤقت الذي لجأت إليه في الأيام الماضية، وإعادة فتح أبوابها الإثنين، بعدما اضطرت لإغلاقها قبل نحو خمسة أيام بسبب ما وصفته بـ "المخاطر" المحدقة بالموظفين.

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أفادت جمعية مصارف لبنان في بيان الأحد، إن البنوك ستعود لمزاولة أعمالها، وذلك ابتداء من الاثنين و"عبر قنوات يحددها كل مصرف".

وقد أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها لمدة خمسة أيام، بعد سلسلة من الاقتحامات التي قام بها مودعون مطالبين باستعادة أموالهم المجمدة، وهو ما اعتبرته "مخاطر" محدقة بالموظفين.

فرانس24/رويترز

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