وفاة الداعية المصري يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين

توفي الداعية المصري يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والذي يقيم في قطر منذ سنوات. والقرضاوي، أحد أبرز رجال الدين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين وهو على لائحة "الشخصيات الإرهابية" التي وضعتها عدة دول عربية وخليجية.

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توفي الداعية المصري يوسف القرضاي، أحد أبرز رجال الدين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين والمقيم في قطر، والرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، حسبما ورد الإثنين في تغريدة على حسابه على تويتر.

وجاء في التغريدة "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".

وكان القرضاوي يترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد وضعته السعودية ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة الشخصيات "الإرهابية". وكان تواجده في قطر أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لعدة سنوات.

وكسب القرضاوي شهرته من خلال قناة "الجزيرة" القطرية حيث كان يطل للدعوة لدعم الحركات الإسلامية خصوصا أثناء فترة ما عرف بالربيع العربي.

وتتّهم السلطات المصرية القرضاوي بأنّه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الإخوان محمد مرسي.

وفي 2015، أكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الإعدام في حق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".

وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.

وفي العام ذاته، أحالت النيابة العامة المصرية 38 إسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بإنشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا.

فرانس 24 / أ ف ب

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