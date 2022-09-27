وفاة القرضاوي: "رجل بأمة"، "مفتي الإرهاب والدم"... ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي

© كريم جعفر AL-WATAN DOHA/ أ ف ب/ أرشيف

البعض يصفه برجل الدين "المعتدل" الذي "ييسر الأمور" والبعض الآخر بـ"مفتي الإرهاب والدم". منذ إعلان وفاة الداعية المصري يوسف القرضاوي في قطر بداية هذا الأسبوع، كثرت ردود الفعل وتباينت بين مؤيدي ومعارضي هذا المفتي الذي عاش منفيا في الدوحة لسنوات عديدة.

إعلان اقرأ المزيد

ووري الثرى الثلاثاء في الدوحة بقطر جثمان الداعية المصري يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والذي توفي الإثنين عن عمر ناهز 96 عاما. ونعت دول عديدة، على غرار تركيا وقطر إضافة إلى حركات إسلامية الداعية الإسلامي المثير للجدل. وتوالت من جهة أخرى ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد القرضاوي في دلتا النيل بمصر في سبتمبر/ أيلول 1926 وعاش منفيا في قطر منذ السبعينيات، حيث أسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة هذه الدولة الخليجية وأصبح عميدا للكلية.

كما كان يقدم أيضا برنامجا لقي متابعة كبيرة في العالم العربي بعنوان "الشريعة والحياة" على قناة الجزيرة ويجيب على أسئلة المتابعين في ميادين عدة.

وبينما يقول البعض بأن القرضاوي وقف بالمرصاد أمام مظاهر التشدد والتطرف الإسلاميين، يتهمه البعض الآخر بالتحريض على القتل، خاصة خلال الربيع العربي.

قال الرئيس التركي رجي طيب أردوغان إن القرضاوي "لم يتنازل طوال حياته عما آمن به. وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة"، داعيا له بالقول "أكرمه الله بالجنة وتغمده برحمته".

من جهته، وفي تغريدة، كتب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل الثاني: "رحم الله فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي الذي أفنى عمره في خدمة دينه وأمته وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته ومحبيه وللأمة الإسلامية جمعاء".

أما زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، فكتب "لقد وهب فقيد الأمة حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته. مؤكدا مبدأ الوسطية والاعتدال لهذا الدين العظيم". وأضاف:" أمام هذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد".

ردود فعل "حزينة" كثيرة على وفاة هذا الرجل الذي يعتبره البعض "الأب الروحي" لجماعة "الإخوان المسلمون" جاءت أيضا من دول أخرى، على غرار باكستان وإندونيسيا والعراق وسوريا.

وتصدر وسم "القرضاوي رجل بأمة" مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية في حين تباينت ردود الفعل إزاء وفاة هذا المفتي الديني الذي حكمت عليه محكمة جنايات المصرية في 2015 بالإعدام غيابيا وذلك في إطار محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".

"القرضاوي رجل بأمة"

فعلى سبيل المثال، كتب على تويتر الفنان يحيى حوى يسكن في كندا: "رحمك الله يا عالما. كنت تيسر على الناس في الفتوى بعلم وحكمة. ولا تخشى كلام الناس وأنصاف المتعلمين. كنت إماما راسخا في العلم ولم تنافق ولم تهادن ولم تعط الدنية في دينك".

كما انتقد أيضا ما سماهم بـ"الشامتين والصامتين الذين ملؤا مواقع التواصل الاجتماعي بالصراخ والعويل عندما توفت الملكة إليزابيث 2 ونوال السعداوي"، بينما لازموا السكوت في رحيل القرضاوي.

ودعا آخر يدعى مهند الحبيل وهو من منطقة الخليج في تغريدة "المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى إقامة صلاة الغائب على روح والدنا الإمام يوسف القرضاوي وأن ينوه باللغات الرسمية عن ترجماه ومفاهيم الاعتدال التي تبناها في مسيرته خلال ستة عقود في ترشيد الخطاب الديني".

"وفاة مفتي الإرهاب والدم"

أما الصحافي والكاتب المصري أحمد سعيد طنطاوي، فلقد كتب في تغريدة أخرى: "وفاة مفتي الإرهاب والدم يوسف القرضاوي. حرض كثيرا على الفتنة والخراب والدمار وقتل الشعوب".

وواصل: "أسأل الله العظيم أن يهدي من اقتنع بأفكار القرضاوي وأدعوهم للقراءة كثيرا في المقالات والردود التي خرجت للرد على فتاويه المتشددة".

من جهته، نشر تركي بن رشيد الزلامي، وهو مواطن سعودي على حسابه على توتير، الصورة الشهيرة للطفل الكردي إيلان الذي عثر على جثته ملقاة على شاطئ البحر كاتبا "أحد ضحايا يوسف القرضاوي".

أما عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ فلقد أعلن عن وفاة يوسف القرضاوي على النحو التالي: "هلاك مفتي الدم والإرهاب المدرج اسمه على قائمة الإرهاب السعودي والبحريني والإماراتي والمصري".

القرضاوي يفتي بجواز "العمليات الانتحارية" ضد إسرائيل

ووصفت مجلة "واشنطن بوست" في إحدى مقالاتها يوسف القرضاوي بـ"القائد الفكري الذي يدعم (الإخوان المسلمون) الذين سيطروا على الحكومة المصرية في انتخابات 2012" وانتخبوا محمد مرسي رئيسا للبلاد.

ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري مرسي، لم يكتف القرضاوي بالتنديد بهذا الفعل فدعا الأحزاب السياسية المصرية إلى "الوقوف مع مرسي ونصرة الحق وعودته إلى مكانه الشرعي" أي السلطة.

كما كان أيضا ضد الانتخابات التي أوصلت عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر. وقال في هذا الشأن: "لا تنتخب رجل تلوث من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه بدماء الأبرياء من المصريين. لا يجوز لكم أن تنتخبوا من عصى الله، وخان الأمانة. واجبكم أن تقولوا له لا. وأن ترفضوا انتخابه".

ومن بين تصريحاته المثيرة للجدل، فتوى "بجواز القيام بعمليات انتحارية" بشرط موافقة "الجماعة" وأن "تكون هناك حاجة إلى تفجير شخص نفسه" على أن "تدبر الجماعة كيفية التنفيذ مع تقليل الخسائر قدر الإمكان".

رجل دين غير مرحب به في بريطانيا وفرنسا

ومن بين كتبه الشهيرة، كتاب "الحلال والحرام" الذي أصدره في العام 1960 وأعيد طبعه في 1990 حيث انتقد فيه "مثليي الجنس" وحلل ضرب الزوجات في حال لم تطعن أزواجهن.

في 2004، رفضت بريطانيا السماح للقرضاوي الدخول إلى أراضيها بتهمة أنه وصف "العمليات الانتحارية بسلاح أعطي من الله لصالح الضعفاء". وانتقدت الصحافة بشدة آنذاك موقفه الداعم للعمليات الانتحارية ضد إسرائيل.

في 2012، أبلغ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي دولة قطر بأن المفتي المصري غير مرحب به في فرنسا حيث كان من المقرر أن يشارك في تجمع ديني نظمته جمعية إسلامية فرنسية.

طاهر هاني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك