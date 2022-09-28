إيران: عائلة الشابة مهسا أميني تطالب بـ"تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقلها إلى المستشفى"

تقدمت عائلة الشابة الإيرانية مهسا أميني -التي توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق- الأربعاء بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها وطالبت بـ"تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقلها إلى المستشفى".

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قدمت عائلة الشابة الإيرانية مهسا أميني شكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق"، كما أكد محامي العائلة الأربعاء.

وأضاف المحامي: "طلبنا من المدعي العام وقاضي التحقيق إجراء تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقل مهسا إلى المستشفى"، مطالبا السلطات بتأمين "كل مقاطع الفيديو والصور" المتوافرة طوال فترة اعتقال مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق.

ويقول ابن عمة مهسا، عرفان صالح مرتضائي الذي يقطن منذ عام في كردستان العراق حيث انضم إلى تنظيم "كومله" الكردي المسلح المعارض للنظام في إيران، إن أميني تعرضت لـ"ضربة شديدة على رأسها" على يد "شرطة الأخلاق" يوم توقيفها في 13 أيلول/سبتمبر.

ويروي مرتضائي نقلا عن والدة أميني أن الشرطة تعرضت للشابة بـ"الضرب" قبل أن تنقلها إلى حافلة حيث تلقت "مزيدا من الضربات". بعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت إثر غيبوبة استمرت ثلاثة أيام.

وتنفي السلطات أي مسؤولية لها عن وفاة الشابة البالغة 22 عاما والمتحدرة من محافظة كردستان الإيرانية، لكن عائلتها تقول العكس.

تسببت وفاة مهسا أميني بتظاهرات، وبحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة أنباء فارس "قتل نحو 60 شخصا" منذ 16 أيلول/سبتمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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