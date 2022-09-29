وفاة مهسا أميني: طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب "تدخل" باريس في شؤونها الداخلية

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متظاهرة أمام سفارة إيران في باريس، 24 سبتمبر/أيلول 2022.

استدعت إيران القائم بالأعمال الفرنسي الأربعاء، بعد إدانة باريس "القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضد التظاهرات" المستمرة منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق". وقالت طهران إنها ترفض تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في "شؤون إيران الداخلية من خلال تفسيرات خاطئة".

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استدعت طهران الأربعاء، القائم بالأعمال الفرنسي وقالت إنها ترفض تدخل باريس في "شؤون إيران الداخلية من خلال تفسيرات خاطئة"، وذلك بعدما أدانت فرنسا "القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضد التظاهرات" المستمرة في منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن "تصريح وزارة الخارجية الفرنسية يهدف إلى تبرئة مثيري الشغب الذين لا هدف لهم سوى تدمير الممتلكات العامة وحياة وممتلكات الناس".

وتابعت: "ردا على مشاركة ثلاثة مسؤولين فرنسيين في تظاهرات في باريس وعلى المبادرة السخيفة لمجلة شارلي إيبدو، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في طهران إلى وزارة الخارجية".

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وأدانت باريس الاثنين "بأشد العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضد التظاهرات" المستمرة في إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق".

ودعت الخارجية الفرنسية "إيران إلى وضع حد للقمع الوحشي وإلى احترام تعهداتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان بشكل كامل (...) وإلى ضمان حرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات والانضمام إليها وحرية الرأي والتعبير، خصوصا على الإنترنت".

فرانس24/ أ ف ب

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