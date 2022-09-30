إيران: مقتل 19 شخصا بينهم ضابط في الحرس الثوري في اشتباكات بجنوب شرق البلاد

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة مقتل 19 شخصا بينهم قائد استخبارات بالحرس الثوري خلال اشتباكات في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق إيران)، وهي منطقة محرومة على الحدود مع باكستان وأفغانستان تشهد هجمات أو اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.

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قتل 19 شخصا بينهم قائد استخبارات بالحرس الثوري خلال اشتباكات عنيفة الجمعة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق مصادر رسمية.

وقال محافظ المنطقة حسين خياباني للقناة إن "19 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون في الحادثة"، وأضاف التلفزيون الرسمي "استشهد قائد استخبارات حرس الثورة الإسلامية في سيستان بلوشستان العقيد علي موسوي".

في وقت سابق الجمعة، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن مسلحين فتحوا النار وألقوا زجاجات حارقة على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان. وقال التلفزيون إن "عددا من أفراد الشرطة والمارة أصيبوا في تبادل إطلاق النار" في زاهدان عاصمة المحافظة.

وسيستان بلوشستان منطقة محرومة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، تشهد هجمات أو اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

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