تقرير مراسل فرانس24 في الضفة الغربية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لاغتيال قيادات فلسطينية

01:36 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ اغتيالات ضد قيادات ميدانية فلسطينية. © صورة من شاشة فرانس 24

أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الضوء الأخضر لتنفيذ اغتيالات ضد قيادات ميدانية فلسطينية. من جهتها، دعت حركة فتح إلى التصعيد بعد حملة مداهمات في جنين بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل أربعة فلسيطيين. ورفعت القوات الإسرائيلية من وتيرة عملية "كسر الأمواج" بعد تلقيها الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات ضد قيادات في الفصائل الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل فرانس24 ماجد سعيد في الضفة الغربية