الكويت: ولي العهد يقبل استقالة الحكومة تمهيدا لتشكيلة وزارية جديدة بعد الانتخابات التشريعية

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة الأحد، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أحرزت فيها المعارضة تقدما كبيرا.

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قبل ولي العهد الكويتي استقالة الحكومة الأحد بعد انتخابات برلمانية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وطالب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم مهام أمير البلاد، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرت الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انتخابات مبكرة يوم 29 أيلول/سبتمبر بعد أن حل الشيخ مشعل البرلمان في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وكان ولي العهد قد عين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء في تموز/يوليو بعد أن ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد وإقالة رئيس البرلمان الذي لم يترشح في انتخابات أيلول/سبتمبر.

وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.

فرانس24/ رويترز

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