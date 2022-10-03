محامون: ولي العهد السعودي يمتلك حصانة في الولايات المتحدة بعد أن أصبح رئيسا للوزراء

رئيس الوزراء السعودي المعين حديثًا، محمد بن سلمان، يتحدث خلال اجتماعه في وزارة الدفاع في جدة، المملكة العربية السعودية، 27 سبتمبر 2022.

أعلن محامو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء. ويواجه بن سلمان قضية منظورة في الولايات المتحدة، رفعتها ضده خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، تتهمه بالمسؤولية عن مقتل الأخير في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018.

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قال محامون يمثلون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحكمة أمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن،الاثنين، إن تعيينه الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.

ويواجه ولي العهد دعوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها وهو ما تنفيه الرياض.

وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر أيلول/سبتمبر رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".

ورغم وعوده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبذوة" على خلفية مقتل جمال خاشقجي، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير بن سلمان خلال زيارته للسعودية في تموز/يوليو الماضي والتي ركزت على مناقشة قضايا الطاقة والأمن.

وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك وشدد على أن الضالعين في قتل خاشقجي جرت محاسبتهم.

وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وتم تقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه للقنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.

ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. كما حددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديا كمتهمين آخرين في القضية.

وتقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة "لإسكات السيد خاشقجي للأبد" بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها "كمنصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان".

وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت 3 تشرين الأول/أكتوبر موعدا نهائيا للحصول على رد.

وقالت وزارة العدل الجمعة، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، إنها تطلب تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة".

فرانس24/رويترز

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