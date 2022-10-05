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إسرائيل تحيي يوم الغفران وسط حالة تأهب قصوى وتمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة
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تحيي إسرائيل الأربعاء عيد كيبور (يوم الغفران) اليهودي، وسط حالة تأهب قصوى وإغلاق كامل لشوارع مدينة القدس. وتزامنا مع ذلك، منع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من دخول إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لمنع الاضطرابات وتحسبا لأي هجمات. كما نفذ مئات المستوطنين عمليات اقتحام جماعية ومتتالية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة في حضور عناصر الشرطة الإسرائيلية.
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