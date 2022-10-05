إسرائيل تحيي يوم الغفران وسط حالة تأهب قصوى وتمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة

عائلة يهودية أرثوذكسية متشددة تشارك في طقوس التشليخ، للتخلص من الخطايا بشكل رمزي، قبل يوم الغفران، يوم الكفارة اليهودي، في أشدود، إسرائيل، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

© رويترز