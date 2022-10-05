وفاة مهسا أميني: نجمات فرنسيات يقصصن خصلات من شعورهن دعما للنساء في إيران

الاحتجاجات في إيران

أطلقت نجمات فرنسيات الأربعاء مبادرة لدعم النساء الإيرانيات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة مهسا أميني. وقصت العديد من الممثلات والمغنيات شعورهن تعبيرا عن تضامنهن مع هذه التحركات الاحتجاجية، وفق ما ظهر في فيديو تم نشره عبر منصة إنستاغرام. والثلاثاء دعا نحو ألف من شخصيات الفن السابع في فرنسا إلى "دعم انتفاضة النساء في إيران".

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قامت العديد من الممثلات والمغنيات الفرنسيات من بينهن إيزابيل أوبير وماريون كوتيار وإيزابيل أدجاني، بقص خصلات من شعورهن تعبيرا عن تضامنهن مع التحركات الاحتجاجية للنساء الإيرانيات، وعرضن مبادرتهن في مقطع فيديو نُشر الأربعاء عبر منصة إنستاغرام.

وعلى وقع أغنية "بيلا تشاو" بالفارسي، قصت هؤلاء النجمات، منهن البلجيكية أنجيل والبريطانيتان الناطقتان بالفرنسية شارلوت رامبلينغ وجاين بيركين، خصلات من شعرهن أمام عدسة الكاميرا، وأعادت بذلك التطرق لأحد رموز الانتفاضة الحالية في إيران.

وقالت النجمات في نص مكتوب مرفق بمقطع الفيديو المنشور في حساب "soutienfemmesiran" إن "الإيرانيين وفي مقدمهم النساء، يتظاهرون مخاطرين بحياتهم. هؤلاء الناس يأملون فقط في الحصول على الحريات الأساسية. هؤلاء النساء والرجال يريدون منا دعما".

كما جاء في نفس النص الذي يقف وراءه عدد من المحامين أن "شجاعة (الإيرانيين) وكرامتهم تلزمنا (دعمهم). من غير المعقول عدم التنديد مرارا وتكرارا بهذا القمع الرهيب (...) لذلك قررنا استجابة الدعوة التي وجهت إلينا من خلال قصنا نحن أيضا خصلات من شعرنا".

وكان نحو ألف من شخصيات الفن السابع في فرنسا من بينهم كليا سيدو وإيزابيل أوبير وداني بون، ومخرجون مشهورون ورئيس مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، قد دعوا في مقال رأي تلقته وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، إلى "دعم انتفاضة النساء في إيران".

02:00 الممثلة جولييت بينوش تقص شعرها تضامنا مع النساء الإيرانيات. © صورة ملتقطة عن حساب soutienfemmesiran في إنستاغرام.

لكن لم تصدر مواقف بارزة حتى الساعة عن الوسط الفني الفرنسي حيال حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في طهران.

وتوفيت مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. وفاة أشعلت موجة احتجاجات في الجمهورية الإسلامية ومسيرات تضامن مع النساء الإيرانيات في عدة دول.

فرانس24/ أ ف ب

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