أردوغان لا يستبعد لقاء الرئيس السوري بشار الأسد "في الوقت المناسب"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة أوروبية في العاصمة التشيكية براغ، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

على هامش مشاركته في قمة أوروبية موسعة بالعاصمة تشيكية براغ، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا.

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في براغ على هامش قمة أوروبية موسعة: "مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا. لكن لا يمكنني أن أقول إنه من المستحيل مقابلة الأسد".

وتابع قائلا "عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري".

فرانس24/ رويترز

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