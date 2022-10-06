الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي كبير بـ"تنظيم الدولة" شمال شرقي سوريا

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جندي أمريكي يقف بالقرب من مركبة برادلي القتالية (BFV) خلال مناورة عسكرية مشتركة بين قوات تحالف "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وأعضاء من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف بلدة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ، في 7 أيلول 2022.

شنت القوات الأمريكية ليل الأربعاء-الخميس، غارة بطائرة مروحية قرب مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية استهدفت قيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية" معروف بتسهيل تهريب الأسلحة والنقل السري للمقاتلين. وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية مقتل راكان وحيد الشمري وإصابة أحد مرافقيه واعتقال اثنين آخرين دون تحديد جنسياتهم، وتعد هذه العملية الأولى التي تقوم بها واشنطن في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

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نفذت القوات الأمريكية ليل الأربعاء-الخميس، غارة على قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية أدت إلى مقتل قيادي كبير في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) أن "العملية استهدفت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف بتسهيل تهريب الأسلحة والنقل السري للمقاتلين".

وأضاف الجيش الأمريكي أن "الشخص المستهدف قُتل وأصيب أحد مرافقيه واعتقل اثنان آخران" بدون أن تحدد جنسياتهم، فيما لم يقتل أو يجرح أي عسكري أمريكي كما لم تسجل خسائر في صفوف المدنيين.

وتعد قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام السوري في محافظة الحسكة التي يسيطر على أغلبها المقاتلون الأكراد وتنتشر فيها قوات التحالف.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأمريكية بعملية في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينتشر المئات من العسكريين الأمريكيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين الذي يواصل القتال مع حلفائه من قوات سوريا الديمقراطية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة الأنباء الفرنسية إن 3 مروحيات أمريكية شاركت في العملية بين الساعة 2 بعد منتصف الليل وحتى 4 فجراً، ورافقتها 3 ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل".

ملاحقة التنظيم

ويشن التحالف الدولي في سوريا والعراق منذ العام 2014 حملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" تُوجت في آذار/مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، القضاء على "الخلافة" بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على "الخلافة"، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومنذ ذلك الحين، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في مخبئهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.

فرانس24/ أ ف ب

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