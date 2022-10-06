مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل يجتمع لبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

يعقد مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل الخميس اجتماعا من أجل بحث مسودة اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان بوساطة أمريكية، فيما يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وفق ما أعلن نائب وزير الخارجية إيدان رول. وأشار رول أنه في مراحل لاحقة، سيُعرض الاتفاق على مجلس الوزراء الإسرائيلي بتشكيلته الكاملة، ثم يُحال على الكنيست للتصويت.

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أفاد مسؤول إسرائيلي بارز، أن كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية سيجتمعون الخميس من أجل بحث مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود مع لبنان، فيما يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، إلا أنهم لن يجروا تصويتا نهائيا عليه.

ورحبت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية مبدئيا لمسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وأوضح نائب وزير الخارجية إيدان رول أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذي يعنى بالموافقة على الشؤون الاستراتيجية الرئيسية، سيعقد اجتماعا في الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة المسودة.

وقال رول لتلفزيون واي نت إنه "سيتم عرض النقاط الرئيسية في الاتفاق والأمور التي ندعمها على (المجلس)". لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تعتبر الاتفاق نهائيا، وأوضح "لا تزال هناك تحفظات... الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست".

فرانس24/ رويترز

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