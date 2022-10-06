نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لفحوص بعد وعكة صحية أثناء مشاركته في صلاة "نيلة" في كنيس في القدس ضمن طقوس يوم كيبور (يوم الغفران).

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في بيان، الأربعاء، إنه خضع لفحوص بعد أن شعر بالتعب في أثناء صلاة يوم الغفران اليهودي.

وجاء في البيان "رئيس الوزراء السابق نتنياهو شعر بتوعك في أثناء الصلاة في المعبد. وخضع لسلسلة من الفحوص في الموقع جاءت طبيعية ويشعر الآن بأنه في حالة طيبة".

وأضاف البيان أن نتنياهو سيخضع لمزيد من الفحوص في المستشفى "لتبديد أي شك".

وتمنى رئيس الوزراء يائير لابيد، منافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، عبر تويتر "الشفاء العاجل والكامل"له.

ويقود رئيس الوزراء السابق، أطول رؤساء الوزارة بقاء في منصبه في إسرائيل، تكتلا من الأحزاب اليمينية والدينية قبل الانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وتعهد بالعودة إلى الساحة السياسية على الرغم من محاكمته بتهم فساد ينفيها.

وخرج نتنياهو من السلطة في ربيع 2021 بعد تشكيل تحالف متنوع بقيادة لبيد.

وتمنح الاستطلاعات الأخيرة حزب الليكود (يمين) بقيادة نتنياهو المتهم بالفساد، المركز الأول في نوايا التصويت بأكثر من ثلاثين مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان).

وتقول استطلاعات الرأي إن “كتلته اليمينية” التي تضم حلفاءه من الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، ستحصل على عدد مقاعد يقارب عتبة تشكيل أغلبية (61 نائبًا) لكنها لن تتخطاها.

نتنياهو يستغل اتفاق لبنان

واستغل نتنياهو قبل أيام، الاتفاق الحدودي المنوي عقده بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لينتقد غريمه رئيس الحكومة لابيد.

وقال الأحد في تغريدة "استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله. "إنه يمنح حزب الله أرضاً إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إنه (لابيد) يفعل ذلك دون مناقشة في الكنيست ولا استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعا لدولة معادية".

وأبدت إسرائيل موافقة أولية الأحد على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.

وينص الاتفاق بشكل أساسي على منح لبنان حقل قانا البحري الذي يطالب به، مع تخصيص بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

فرانس24/ اف ب /رويترز

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