تواصل المظاهرات في إيران والمحتجون "يتحدون الرصاص والغاز المسيل للدموع"

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تتواصل المظاهرات في إيران على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق". وأطلقت قوات الأمن السبت النار كما استخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين، حسبما أعلنته منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان، والتي أفادت أن مدن سقز وديواندره وماهاباد وسنندج تشهد إضرابات واسعة النطاق، كما أشارت إلى أن المحتجين "تحدوا الرصاص والغاز المسيل للدموع".

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يواصل الإيرانيون التظاهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق". وذكرت منظمة حقوقية أن إيرانيين غاضبين "تحدوا الرصاص والغاز المسيل للدموع" السبت، ليواصلوا احتجاجاتهم ضد حكم رجال الدين، الذين يواجهون انتفاضة شعبية لا تهدأ.

وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين، بعد دعوة لمظاهرات حاشدة اليوم السبت، بحسب منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان.

وقالت هنجاو إن مدن سقز وديواندره وماهاباد وسنندج تشهد إضرابات واسعة النطاق. وأفادت المنظمة الحقوقية بأن إحدى المدارس في ساحة مدينة سقز امتلأت بتلميذات يهتفن "المرأة، حياة، حرية".

كما أفاد حساب (تصوير 1500)، الذي لديه عشرات الآلاف من المتابعين على تويتر، بإطلاق النار على المتظاهرين في المدينتين الكرديتين شمال غرب البلاد.

وأشارت وكالة مهر إلى أن زهاء مئتي طالب في طهران تجمعوا بعد ظهر الأحد في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، ورددوا شعارات مناهضة للسلطات، موضحة أن عناصر الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع وبنادق الخردق.

وقضى عشرات الأشخاص، من بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع، وتعد الأكبر في إيران منذ عام 2019. وحمل مسؤولون إيرانيون المسؤولية عن التحركات لـ"مثيري شغب"، مؤكدين توقيف المئات منهم، وبينهم طلاب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة أن تقريرا للطب الشرعي الإيراني نفى أن تكون وفاة مهسا أميني نجمت عن تعرضها لضربات على الرأس والأطراف خلال احتجاز "شرطة الأخلاق" لها، وربط وفاتها بمشكلات صحية كانت تعاني منها.

رئيسي يصف المتظاهرين بـ"المشاغبين" و"الذباب"

وفي حديثه في جامعة الزهراء بطهران، تلا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد قصيدة وصف فيها "المشاغبين" بـ"الذباب".

وقال رئيسي: "يتصورون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم الشريرة في الجامعات. إنهم لا يدركون أن طلابنا وأساتذتنا يقظون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق أهدافه الشريرة".

واعتقلت أميني في طهران يوم 13 سبتمبر/ أيلول بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، حسب تقدير الشرطة الدينية، وتوفيت بعد ثلاثة أيام، ما أشعل فتيل مظاهرات ضد النظام السياسي الديني في إيران.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 150 شخصا لقوا حتفهم وأصيب المئات، وتم اعتقال الآلاف في حملة قمع شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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