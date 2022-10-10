احتجاجات إيران: حملة الاعتقالات تطال الجميع والسلطات تطالب الزوار الأجانب باحترام القوانين

وفاة مهسا أميني

صورة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من خارج إيران لاحتجاجات في طهران في 21 أيلول/سبتمبر 2022

تطال حملة الاعتقالات في إيران أي شخص يشتبه في انتقاده للنظام بما في ذلك المشاهير على غرار لاعب كرة قدم معروف على الساحة الدولية أو مدون مؤثر أو حتى امرأة تتناول وجبة فطور، خصوصا وأن البلاد لا تزال تشهد موجة احتجاجات عارمة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر. في حين تطالب السلطات في طهران الزوار الأجانب باحترام قوانين البلاد.

إعلان اقرأ المزيد

لا تزال إيران مسرح احتجاجات متواصلة منذ وفاة مهسا أميني الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية خاصة ارتداء الحجاب.

ومثلما حدث في الماضي، قامت السلطات بقمع المتظاهرين بوحشية، الأمر الذي تسبب في مقتل عشرات الأشخاص خلال أيام، وفقا لمنظمات غير حكومية عديدة. لكنها في الوقت نفسه، قامت بإلقاء القبض على عدد متزايد من المتظاهرين وغيرهم على غرار أولئك الذين نشروا مقاطع فيديو عن المواجهات أو رسائل مناهضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين إن على الزوار الأجانب القادمين لإيران احترام قوانين الجمهورية الإسلامية، وسط تواصل الاحتجاجات التي ألقت طهران باللوم فيها على "أعداء أجانب".

من جهتها أفادت منظمة "مركز حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، أنه تم إيقاف ما لا يقل عن 1200 شخص بينهم 92 من أفراد المجتمع المدني الذين لم يتم اعتقالهم في الشارع أثناء التظاهرات ولكن تعسفيا في منازلهم أو في مكان عملهم.

وقالت رويا بورومند المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بورومند ومقره واشنطن الذي ينشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران "كانت هناك حملة اعتقالات جماعية" استهدفت على وجه التحديد "ناشطين ثقافيين ونشطاء يدافعون عن حقوق المرأة وصحافيين. أي شخص قد ينقل معلومات إلى العالم الخارجي أو إلى شبكات داخلية".

اعتقالات بالآلاف

وتبدو الاحتجاجات الحالية وكيفية رد فعل السلطات مختلفة مقارنة بالموجة الأخيرة من المظاهرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، التي اتهمت خلالها منظمة العفو الدولية غير الحكومية النظام بقتل ما لا يقل عن 321 شخصا خلال أسبوع واحد فقط بسبب القمع الوحشي.

فاليوم المظاهرات منتشرة في جميع أنحاء البلاد وتشارك فيها كافة فئات المجتمع الإيراني كما أنها متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ أشكالا مختلفة: مظاهرات في الشارع ومسيرات طلابية أو حتى فردية كخلع نساء الحجاب وأحيانا حرقه.

من جانبها، تقول شادي صدر المديرة التنفيذية لمنظمة العدالة لإيران غير الحكومية ومقرها لندن والتي تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، إن التكتيك الرئيسي للسلطات "يتمثل حاليا في اعتقال مئات وحتى آلاف الأشخاص".

مضيفة "حاليا لا يقتلون بقدر ما يستطيعون على الرغم من أنهم قد يقومون بذلك في مستقبل قريب. لكن باعتقال 100 شخص يعتبرون أنهم شخصيات بارزة في هذه الاحتجاجات يعتقدون أن بإمكانهم السيطرة على المظاهرات إلى أن تنطفئ ببطء وبشكل تدريجي".

وتحذر بقولها "إذا استنتجت السلطات بأن هذا التكتيك غير مجد، فإنها قادرة على اللجوء إلى وسائل نهائية وحاسمة. علينا أن نكون مستعدين لذلك".

لاعبو كرة القدم وفنانون مستهدفون

وكانت شهدت ايران قبل حملة الاعتقالات الحالية، قمعا أدى إلى اعتقال شخصيات بارزة مثل المخرجين جعفر بناهي ومحمد رسولوف اللذين لا يزالان مسجونين إلى غاية اللحظة.

كما تشمل قائمة الموقوفين شخصيات رياضية وفنانين وصحافيين ومحامين ونشطاء وخبراء تكنولوجيا وكذلك الطلاب ومواطنين عاديين.

فعلى سبيل المثال أودع لاعب كرة القدم الدولي حسين ماهيني السجن لدعمه هذه المظاهرات وكذلك الفنان شروين حاجي بور جراء أغنية "براي" ("من أجل" بالفارسية)، وكانت كلمات الأغنية مستقاة من تغريدات يتحدث فيها مستخدمو تويتر عن الأسباب التي تدفعهم إلى الاحتجاج. وتم مشاهدتها 40 مليون مرة على إنستاغرام.

وظهر الأحد في مقطع فيديو للمرة الأولى منذ إطلاق سراحه بكفالة الثلاثاء مؤكدا أنه يريد فقط "التعبير عن تعاطفه" مع المتظاهرين.

وطالت هذه الحملة أيضا مدونا نافذا متخصصا في التكنولوجيا أميرماد ميرميراني، المعروف باسم "جادي" الذي قام رجال الأمن بإلقاء القبض عليه في منزله في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.

من جهتها، أدانت عدة منظمات متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان منها مجموعة الدفاع عن حرية التعبير "المادة 19"، "حملة القمع ضد خبراء التكنولوجيا التي تظهر بشكل مخيف أنها لا تستثني أي صوت أو شكل من أشكال التعبير".

وكانت اعتقلت الشابة الإيرانية دنيا راد نهاية أيلول/سبتمبر، واحتُجزت لمدة عشرة أيام بعد ظهورها في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرها تتناول مع صديقتها وجبة الفطور في طهران من دون حجاب.

وقال هادي غيمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران "هذا ليس قمعا إنه محاولة للقضاء على المجتمع المدني". مضيفا "تواصل الحكومة الإيرانية إثبات أنها تخاف من شعبها".

من جانبها، أعادت السلطات لعلي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الإيرانية، جواز سفره بعد حجزه على خلفية موقفه من تعاملها مع الاحتجاجات وفق ما أفاد اللاعب السابق لوكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك