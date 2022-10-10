"اتفاق تاريخي" مرتقب..لبنان يتسلم مسودة نهائية تفي بمتطلباته لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

مركبات تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في الناقورة، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، جنوب لبنان، 6 تشرين الأول/ أكتوبر، 2022.

صرح كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب لرويترز أن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بجميع متطلباته ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

إعلان اقرأ المزيد

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إن لبنان المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وأضاف المسؤول اللبناني بعد تسلمه المسودة النهائية "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي الى اتفاق تاريخي"، مشيرا إلى أن المسودة أخذت في الاعتبارات كافة المتطلبات اللبنانية.

وكان الوسيط الأمريكي هوكشتاين، انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين لبنان وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

وسلم لبنان، الثلاثاء، الولايات المتحدة ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، إلى الجانب الأمريكي وتمثل تلك الملاحظات التعديلات التي تطالب بيروت بتضمينها في المسودة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رفض الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق.

وبعد إرسال ملاحظات البلدين، أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية ليصل إلى الاتفاق الحالي.

ويبدو أن المسودة المؤلفة من 10 صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

واقترح مسؤولون لبنانيون علنا دورا لشركة توتالالفرنسية وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بممثلين للشركة في باريس الإثنين.

ويأمل المسؤولون اللبنانيون التوصل إلى اتفاق يسمح للبلد الغارق في أزمة اقتصادية استثمار موارده المحتملة من النفط والغاز.

وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتسوية نزاع على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك