محمد بن زايد يلتقي بوتين الثلاثاء لبحث "علاقات الصداقة" بين الإمارات وروسيا

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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى باريس في 19 حزيران/يونيو 2022

سيقوم رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى موسكو الثلاثاء، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت مصادر إعلامية إماراتية رسمية الإثنين. تأتي هذه الزيارة في ظل اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في "أوبك بلاس" وعلى رأسها روسيا على خفض كبير في حصص إنتاجها.

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سيحل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفا على روسيا الثلاثاء للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أعلن الإعلام الإماراتي الرسمي الإثنين.

حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية "يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (...) غدا بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي".

وأضافت أنه من المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه الزيارة بعد اتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع حلفائها في "أوبك بلاس" وعلى رأسها روسيا الأسبوع الماضي، ينص على خفض كبير في حصص إنتاجها. وذلك رغم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية مؤخرا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار.

للتذكير، تدعو الإمارات ودول الخليج إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها تجنبت توجيه انتقادات مباشرة إلى موسكو في ظل تقارب اقتصادي ونفطي كبيرين معها.

وتعد هذه الزيارة، ثالث زيارة خارجية للرئيس الإماراتي منذ انتخابه في منصبه في أيار/مايو الماضي بعدما زار السعودية. وكان سبق وأن اجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان واحدا من قلة الرؤساء الذين قرروا زيارة روسيا منذ بداية هجومها على أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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