إسرائيل تبدي رضاها عن المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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باخرة تابعة للأمم المتحدة على الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل جنوب الناقورة.

عبرت إسرائيل الثلاثاء عن رضاها عن المسودة النهائية لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتسوية نزاع على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

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قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا الثلاثاء إن تل أبيب راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف حولاتا في بيان: "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

وسلم لبنان، الثلاثاء، الولايات المتحدة ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، إلى الجانب الأمريكي، وتمثل تلك الملاحظات التعديلات التي تطالب بيروت بتضمينها في المسودة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رفض الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق.

وبعد إرسال ملاحظات البلدين، أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية ليصل إلى الاتفاق الحالي.

ويبدو أن المسودة المؤلفة من 10 صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لتسوية نزاع على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

فرانس24/ رويترز

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