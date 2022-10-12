التحالف بقيادة السعودية يتبادل زيارة الأسرى مع الحوثيين

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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن وفدين من التحالف وحركة الحوثي المدعومة من إيران تبادلا زيارة للأسرى في إطار مبادرة حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن.

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قال التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الأربعاء، إن وفدين من التحالف وحركة الحوثي تبادلا زيارة الأسرى لدى الطرفين ضمن جهود تمديد الهدنة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قال العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها".

وبين أن "ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف".

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت "إلحاقا لما تم الإعلان عنه سابقا من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى (في الأردن) تحت إشراف الأمم المتحدة".

فرصة الهدنة قائمة

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وجددت الهدنة مرتين في السابق وساهمت في تحقيق أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

ونقل تلفزيون العربية عن وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، قوله إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قوله إن المملكة والتحالف والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض حريصون على تمديد الهدنة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج عاد إلى المنطقة الثلاثاء لدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية.

ودعا ليندركينج الأسبوع الماضي الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى إبداء مزيد من المرونة في المفاوضات، وتحديدا بشأن آلية الأمم المتحدة المقترحة لدفع أجور القطاع العام.

وتدخل التحالف في آذار/مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. وتقول الجماعة إنها تحارب نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

وأدى الصراع، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، إلى مقتل عشرات الآلاف، كما دمر الاقتصاد، وترك الملايين فريسة للجوع.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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