بايدن: بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا ولقائي معه "مرهون بالظروف"

الحرب في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و"حساباته أخطأت تماما" بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقع أن يواجهها. من جهة ثانية، أكد بايدن أن لقاءه مع نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل "مرهون" بالظروف.

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و"حساباته أخطأت تماما" بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقع أن يواجهها.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أنه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير".

وأضاف أن بوتين: "كان يعتقد أنه سيُستقبل بالأحضان (...) وأعتقد أن حسابته أخطأت تماما".

وأعلنت روسيا الثلاثاء شنّ ضربات "كثيفة" على منشآت أوكرانية فيما تعهدت مجموعة السبع التي عقدت اجتماعا طارئا "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الهجمات.

وتعرضت روسيا مؤخرا لنكسات عسكرية كثيرة في شمال شرق أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

وردا على سؤال بشأن تلويح بوتين بإمكانية استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، أجاب بايدن: "لا أعتقد أنّه سيفعل ذلك. لكنني أعتقد أنه أمر غير مسؤول من جهته أن يتحدث عن ذلك".

لقاء "مرهون بالظروف"

من جهة ثانية، أكد الرئيس الأمريكي أن ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية إذ قال إن "الأمر مرهون" بالظروف. وقال بايدن: "انظر، ليست لدي أي نيّة للقائه".

وأضاف: "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف".

لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه يرفض "التفاوض مع روسيا على أي شيء يتعلق ببقائهم (الروس) في أوكرانيا أو احتفاظهم بجزء من أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

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