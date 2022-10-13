القضاء الإيراني يتلقى تعليمات بعدم التساهل في معاقبة "العناصر الأساسيين للشغب"

وفاة مهسا أميني

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في خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من شهر، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، تلقت السلطة القضائية في إيران تعليمات بعدم التساهل في الأحكام الصادرة في حق من يتبين أنهم "العناصر الأساسيون للشغب". الأمر الذي أكده رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الذي شدد في نفس الوقت على ضرورة إبداء ليونة بحق من يشاركون في الاحتجاجات دون إثارة أعمال شغب.

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أفاد الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران الخميس، أنه تلقى تعليمات بعدم التساهل في الأحكام التي سيصدرونها بحق من يظهر أنهم "العناصر الأساسيون للشغب"، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد منذ زهاء شهر في أعقاب وفاة مهسا أميني.

ويذكر أنه منذ 16 أيلول/سبتمبر تشهد البلاد احتجاجات تلت وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وسقط عشرات القتلى على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن رئيسها غلام حسين محسني إجئي "أعطى توجيهاته للقضاة بتفادي تبسيط المسألة وإبداء تعاطف غير مبرر وإصدار عقوبات مخففة للعناصر الأساسين لأعمال الشغب هذه". ورأى أن عقوبات مخففة بحق هؤلاء هي "ظلم بحق الشعب والمستقبل".

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إلا أن رئيس السلطة القضائية شدد على ضرورة إبداء ليونة بحق من يشاركون في الاحتجاجات دون إثارة أعمال شغب. موضحا أنه "يجب أن تتم مراعاة بعض مراحل التساهل مع الناس الذين يمكن إدراجهم ضمن العناصر الأقل ذنبا".

ولفت إلى أن ذلك يشمل "الإفراج عنهم إلى حين بدء إجراءات المحكمة"، وإصدار أحكام مخففة "في حال أبدوا (خلال الإفراج) ندمهم"، مؤكدا أنه "في حال أظهروا سلوكا حسنا وبات مؤكدا أنهم لن يرتكبوا جريمتهم مجددا (بعد صدور الحكم بحقهم)، سيتم إبداء تساهل قضائي إضافي معهم".

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وكان القضاء الإيراني وجه الأربعاء اتهامات إلى أكثر من مئة شخص من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات، وذلك فقط في طهران ومحافظة هرمزكان الجنوبية، وفق "ميزان أونلاين".

وعكس محسني إجئي في تصريحاته الخميس، موقفا مماثلا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشأن دور "العدو" في "أعمال الشغب". وقال: "بلا أدنى شك، أحداث كهذه حيث يمكن فيها رؤية يد الأعداء خلف الكواليس، لا يجب أن توقفنا عن المضي قدما والتقدم في مجالات مختلفة".

فرانس24/ أ ف ب

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