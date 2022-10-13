مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة ثانية في انتخاب رئيس جديد للبلاد

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

لم ينجح البرلمان اللبناني الخميس للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقد يؤدي غياب التوافق على مرشح إلى بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.

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في مؤشر على عدم اتفاق مختلف الأطراف السياسية في البلاد على مرشح للمنصب، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد إلى20 أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل مجلس النواب في تأمين النصاب لقانوني المطلوب.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة، بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/ أيلول.

وقد يؤدي غياب التوافق على مرشح إلى بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.

وسبق أن بقي منصب الرئيس شاغرا عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب مخصص لشخصية مسيحية مارونية في النظام الطائفي اللبناني.

فرانس24/ رويترز

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