دول من "أوبك بلاس" تعلن تأييدها قرار خفض الإنتاج وتؤكد أنه لم يكن سياسيا

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خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين "لأوبك بلاس" في فيينا، في 5 تشرين الأول أكتوبر 2022

بعد اتهام الولايات المتحدة السعودية بأنها دفعت بعض البلدان في "أوبك بلاس" إلى تأييد قرار أتخذ في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر بتخفيض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، ، أيدت عدة دول في المجموعة الأحد القرار ، وشددت على أنه كان فنيا بحتا وتم بالإجماع ولم يكن سياسيا كما يحاول البعض وصفه مشددة على أنها تعمل على دعم الاستقرار والتوازن في سوق النفط.

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أبدت دول من مجموعة "أوبك بلاس"، الأحد، دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي أُقر هذا الشهر، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة السعودية بدفع بلدان في المنظمة إلى اتخاذ هذا القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض.

وكانت واشنطن قالت الخميس إن الخفض من شأنه تعزيز إيرادات روسيا، وأشارت إلى أن الرياض خططت لهذا القرار لأسباب سياسية. ونفت السعودية الأحد نفيا قاطعا دعم موسكو في حربها على أوكرانيا.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، إن المملكة تعمل جاهدة لدعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، عبر أمور منها "تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلاس".

وأضاف في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي أن بلاده وسيط سلام، وسلط الضوء على مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن أسرى حرب من روسيا الشهر الماضي.

في الأثناء قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أيضا إن القرار الذي اتُخذ في 5 تشرين الأول/ أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا رغم شح المعروض في أسواق النفط -كان بالإجماع ويستند إلى عوامل اقتصادية.

وأضاف "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 16, 2022

وأيد تصريحاته وزراء العديد من الدول الأعضاء في "أوبك بلاس" من بينها دولة الإمارات.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر، الأحد، إن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه.

أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه . — سهيل المزروعي (@HESuhail) October 16, 2022

وجاءت تصريحاته بعد إصدار شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو بيانا ذكرت فيه "هناك توافق تام بين دول "أوبك بلاس" بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق النفط خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه".

بدوره رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح بقرار أوبك بلاس، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط.

وذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن أوبك اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع.

ونقلت قناة النهار الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصفه قرار المجموعة بأنه "تاريخي". وأعرب هو والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حاليا، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار.

وقال الغيص في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن المنظمة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وليس سعرا محددا.

يذكر أن المخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي. غير أن محللين قالوا إن التقلبات الأخيرة في أسواق النفط الخام يمكن علاجها بخفض من شأنه أن يساعد في جذب المستثمرين إلى السوق.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال الخميس إن أكثر من دولة في أوبك شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج مضيفا أن القرار سيزيد إيرادات روسيا وسيقوض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

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