إيران: ارتفاع حصيلة القتلى في حريق واضطرابات سجن "إوين" بطهران إلى ثمانية

وفاة مهسا أميني

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صورة من الضرر الذي خلفه الحريق بسجن "إوين" في طهران، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ارتفعت حصيلة القتلى في حريق واضطرابات سجن "إوين" بطهران إلى ثمانية، حسبما أعلنته الهيئة القضائية الإيرانية الإثنين. وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن أربعة سجناء توفوا في المستشفى "نظرا لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص". وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطة القضائية الأحد، قد أشارت إلى مقتل أربعة سجناء "بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق".

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أفادت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين أن حصيلة القتلى جراء الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن "إوين" بطهران ليل السبت، بلغت ثمانية نزلاء، بعد وفاة أربعة أشخاص متأثرين بجروح.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن أربعة سجناء توفوا في المستشفى "نظرا لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص". وأكد الموقع أن القتلى الثمانية هم "من المحكومين بجرائم سرقة".

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطة القضائية الأحد، أشارت إلى مقتل أربعة سجناء "بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق" وإصابة 61 بجروح. وأشارت إلى أن عشرة من بين المصابين تم إدخالهم الى المستشفى.

وأفاد "ميزان أونلاين" أن الستة الذين لا يزالون في المستشفى يخضعون للعلاج وحالتهم "تتحسن".

وشهد السجن الواقع في شمال طهران "اضطرابات" ليل السبت، تخللتها مواجهات بين السجناء، وبينهم وبين حراس السجن، إضافة إلى اندلاع حريق في أحد أقسامه، وفق الإعلام المحلي. وأكدت مصادر رسمية ليل السبت الأحد أن الوضع أصبح "تحت السيطرة".

وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان من السجن حيث تفيد معلومات أنه تم إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات المرتبطة بوفاة أميني والتي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ شهر.

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سجناء أجانب بينهم أكاديمية فرنسية-إيرانية ومواطن أمريكي

يضم سجن "إوين" سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والمواطن الأمريكي سياماك نمازي، الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى "إوين" هذا الأسبوع بعد فترة إفراج مؤقت.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا "إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا".

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وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في "إوين".

الشابات الإيرانيات يقدن الموجة الحالية من احتجاجات الشوارع

وتظاهر الإيرانيون الغاضبون مجددا في الشوارع السبت على الرغم من انقطاع الإنترنت. وتتقدم الشابات الإيرانيات الموجة الحالية من احتجاجات الشوارع، وهي الأضخم من نوعها التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وصرخت نساء غير محجبات السبت "على الملالي الرحيل" في كلية شريعتي التقنية والمهنية في طهران، وفق ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع.

وغرب طهران، ألقى محتجون مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من دوار رئيسي في مدينة همدان، وفق صور تحققت منها وكالة الأنباء الفرنسية.

ونفذ التجار إضرابا في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني في محافظة كردستان (شمال غرب) ومهاباد (شمال) وفق موقع "1500تاسفير".

وقُتل 108 أشخاص على الأقل منذ 16 أيلول/سبتمبر في احتجاجات أميني، كما لقي ما لا يقل عن 93 مصرعهم أيضا في اشتباكات منفصلة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

فرانس24/ أ ف ب

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