القوات الروسية والسورية تقتل عشرين عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في درعا

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قوات روسية في منطقة درعا البلد السورية بمحافظة درعا جنوبي سوريا، في 1 سبتمبر/أيلول 2021.

أعلن الميجر جنرال الروسي أوليغ إيغوروف، عن مقتل 20 فردا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، خلال عملية عسكرية وقعت في درعا. وتتواجد القوات الروسية في سوريا منذ عام 2015 وساعدت النظام هناك في حملته لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله، الأحد، إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متشددا إسلاميا في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

ونقلت تاس عن الميجر جنرال أوليغ إيغوروف قوله إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية.

وصرح إيغوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب (سوريا) لتصفية مقاتلي تنظيم (الدولة الإسلامية)".

وقالت تاس إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا سوريا بالقرب من دمشق.

وأضاف إيغوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم "الدولة الإسلامية" في درعا ومحافظة الرقة. ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير بشكل مستقل.

وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.

وأدى الصراع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف وترك البلاد ممزقة. وتتواجد القوات الروسية في سوريا منذ عام 2015 وقد ساعدت السلطات في حملتها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

فرانس24/رويترز

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