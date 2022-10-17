الملك سلمان بن عبد العزيز يدافع عن قرار خفض إنتاج النفط بعد اتهامات أمريكية بوقوف السعودية مع روسيا

دبلوماسية

دافع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه السنوي لمجلس الشورى مساء الأحد، عن استراتيجية بلاده النفطية الرامية إلى دعم "استقرار وتوازن" السوق، بعد تعرض المملكة إلى انتقادات أمريكية واتهامات بوقوفها إلى صف روسيا بعد قرار مجموعة "أوبك بلاس" خفض الإنتاج رغم ضغوط الولايات المتحدة.

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد إن استراتيجية بلاده في قطاع النفط العالمي قائمة على دعم "استقرار وتوازن" السوق، ردا على اتهامات أمريكية بوقوف المملكة إلى جانب روسيا إثر قرار مجموعة "أوبك بلاس" خفض الإنتاج.

وصرح الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى والذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي". مضيفا: "يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة ‘أوبك بلاس’ نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".

وقررت "أوبك بلاس"، المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع. وتجني روسيا أرباحا من ارتفاع أسعار النفط حيث إنها تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها على أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد اعتبر أن قرار خفض الإنتاج الذي يصب في مصلحة موسكو يعني أن الرياض قررت الوقوف إلى جانب روسيا فيما تحاول واشنطن حرمانها من مصادر دخلها خصوصا في قطاع الطاقة ردا على هجومها على أوكرانيا.

والأحد، كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان عبر محطة "سي إن إن" بأن بايدن: "قال إنه سيعيد تقييم علاقاتنا مع السعودية لأنها وقفت إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأمريكي". مضيفا: "بُنيت هذه العلاقات مدى عقود بدعم من الحزبين" الديمقراطي والجمهوري، و"لذلك لن يتحرك الرئيس بتسرع" لكنه أكد أن ليس لدى بايدن "أي نية للقاء ولي العهد في قمة مجموعة العشرين" الشهر المقبل في إندونيسيا.

كما أوضح ساليفان أن من بين الاحتمالات المطروحة في إطار إعادة تقييم العلاقات مع الرياض "تغييرات في مقاربتنا للمساعدات العسكرية للسعودية".

على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!

إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 16, 2022

وفي مواجهة الغضب الأمريكي، دافع المسؤولون السعوديون عن قرار خفض الإنتاج باعتباره يخدم مصالح المملكة. وكتب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وهو نجل الملك، على حسابه في تويتر الأحد إنه "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضا؟".

فرانس24/ أ ف ب

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