أستراليا تتخلى عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تتحدث خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.1 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

تخلت أستراليا عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة للدولة الإسرائيلية، مشددة على ضرورة حل القضية في إطار محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

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أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها لن تعترف بعد اليومبالقدس الغربيةعاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إن "القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأكدت وونغ "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك".

وشددت الوزيرة على ضرورة حل القضية في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018 اعترف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لافتا إلى أن نقل السفارة إليها لن يتم قبل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجنبت معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس لتجنب تأجيج مفاوضات السلام حول الوضع النهائي للمدينة، إلى أن أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الخطوة بداية عام 2018.

نزاعات وأزمات بسبب القرار

وفي بيانها قالت وونغ "أعلم أن هذا (القرار) تسبب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحل هذا الأمر".

واتّهمت الوزيرة حكومة موريسون بأن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضم جالية يهودية كبيرة.

وقالت "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية".

وأثار قرار حكومة موريسون أيضاً غضباً في إندونيسيا المجاورة -أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان - ممّا أدّى لتأخير إقرار اتّفاق للتجارة الحرّة بين البلدين.

وفي بيانها أكدت وونغ أن قرار التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينطوي على أي عدائية للدولة العبرية.

وقالت "أستراليا ستظل دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل".

وأضافت "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها لاحقاً في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.

فرانس24/أ ف ب

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