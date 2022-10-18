لبنان يقول إن زورقا إسرائيليا اخترق مياهه الإقليمية وإسرائيل تنفي

الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل يضع حدا للنزاع على حوالي 860 كيلومترا مربعا من البحر الأبيض المتوسط. الناقورة، لبنان. 6 أكتوبر 2022.

في حادثة ليست الأولى من نوعها خلال أسبوع واحد، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، اتهم لبنان الثلاثاء إسرائيل باختراق مياهه الإقليمية الاثنين، قبالة رأس الناقورة. من جهتها نفت إسرائيل الاتهامات وقال متحدث باسم الجيش إنه "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين.

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قال الجيش اللبناني الثلاثاء، إن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية صباح الإثنين، وهو اتهام نفته إسرائيل، في ثاني نزاع من نوعه هذا الأسبوع، بينما يعمل الجانبان على إتمام اتفاق لترسيم الحدود البحرية. وأشار الجيش اللبناني بأن الاختراق وقع في البحر المتوسط قبالة رأس الناقورة.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية الإثنين.

يذكر أن البلدين في حالة حرب من الناحية النظرية، لكنهما توصلا إلى اتفاق هذا الشهر بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية. وينتظر الاتفاق إعلانا رسميا من واشنطن.

وقال الجيش اللبناني يوم الأحد إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي أيضا.

فرانس24/ رويترز

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